Стали известны подробности нападения Макгрегора на пожилого посетителя бара
Стали известны подробности конфликта между посетителем бара в Дублине и бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конором Макгрегором. Об этом сообщает Irish Mirror со ссылкой на собственный источник.
«Тот приятель, которому Макгрегор предложил выпить, сказал: «Не хочу пить это дерьмо, я не хочу твой виски». И Макгрегор не был этому рад. Это был конец — Макгрегор замахнулся на него» — рассказал источник издания.
По его словам, ирландский боец часто посещал тот бар с друзьями, однако после инцидента спортсмен там больше не появлялся.
Конфликт произошел еще 6 апреля, но известно о нем стало только в августе. Макгрегор отдыхал в баре The Marble Arch Pub и угощал всех посетителей виски собственного производства.
После отказа пожилого мужчины боец поставил перед ним рюмку с напитком, но получил второй отказ. На это спортсмен ударил мужчину по лицу, а двое других посетителей оттащили Макгрегора, не дав драке продолжиться.
Video of Conor McGregor Punching Old Man in Head in Whiskey Disputehttps://t.co/d3uxtVCdN7— TMZ Sports (@TMZ_Sports) 15 августа 2019 г.