Стали известны подробности нападения Макгрегора на пожилого посетителя бара

Стали известны подробности конфликта между посетителем бара в Дублине и бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конором Макгрегором. Об этом сообщает Irish Mirror со ссылкой на собственный источник.

«Тот приятель, которому Макгрегор предложил выпить, сказал: «Не хочу пить это дерьмо, я не хочу твой виски». И Макгрегор не был этому рад. Это был конец — Макгрегор замахнулся на него» — рассказал источник издания.

По его словам, ирландский боец часто посещал тот бар с друзьями, однако после инцидента спортсмен там больше не появлялся.

Конфликт произошел еще 6 апреля, но известно о нем стало только в августе. Макгрегор отдыхал в баре The Marble Arch Pub и угощал всех посетителей виски собственного производства.

После отказа пожилого мужчины боец поставил перед ним рюмку с напитком, но получил второй отказ. На это спортсмен ударил мужчину по лицу, а двое других посетителей оттащили Макгрегора, не дав драке продолжиться.

Video of Conor McGregor Punching Old Man in Head in Whiskey Disputehttps://t.co/d3uxtVCdN7