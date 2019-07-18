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Дело возбудили после избиения девочки подростками в Пензенской области

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Уголовное дело возбуждено по факту избиения девочки тремя подростками в Бессоновском районе Пензенской области. Выяснилось, что директора школ, в которых учились подростки, знали о случившемся, но в полицию об этом не сообщили.

Конфликт в селе произошел 10 июля 2019 года. Подростки снимали драку на камеру, а затем запись оказалась в Сети. Выяснилось, что свидетелями и участниками конфликта в общей сложности были 13 человек.

Теперь всех их поставили на учет. Прокуратура требует привлечь к ответственности должностных лиц, а в отношении родителей подростков возбудить административные дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.

О ситуации проинформировали министра образования Пензенской области, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Ранее суд в Алтайском крае осудил условно местную жительницу, которая систематически истязала приемных детей.

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