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Москву украсят к Новому году более 1,5 тыс. км светодиодных гирлянд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Для создания новогодних световых конструкций в Москве используют более 1,5 тыс. км светодиодных гирлянд, сообщил журналистам глава департамента ЖКХ столицы Гасан Гасангаджиев.

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14 декабря запустят все световые конструкции, улицы и площади мегаполиса украсят более 3 тыс. конструкций, уточнил он, передает агентство городских новостей «Москва». Москвичи увидят световые конструкции «в новом дизайне и виде, соответственно, много интересного их будет ждать в новогодние праздники».

География празднования в 2018 году шире на 20%, чем в прошлом, однако затраты остались на уровне прошлого года, добавил руководитель департамента.

Москвичей и гостей города порадуют тоннели и навесы из гирлянд, разнообразные арки, светящиеся елочные шары, фигуры, другие декоративные элементы.

11 декабря мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на фестиваль «Путешествие в Рождество», который пройдет с 14 декабря по 13 января. Для гостей запланировали спортивные события, конкурсы, тематические ярмарки, а украсят город яркие инсталляции и арт-объекты.

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