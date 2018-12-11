Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Путешествие в Рождество»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на фестиваль «Путешествие в Рождество», который пройдет с 14 декабря по 13 января. Об этом глава города написал на своей странице в Twitter.

«Москва погружается в новогоднее волшебство, и я приглашаю всех на любимый зимний фестиваль. Две трети площадок откроются не в центре», — приводит его слова сетевое издание m24.ru. Так, в городе, округах и парках будут работать 78 площадок.

По сравнению с 2017 годом добавились пять новых площадок — на Городецкой улице (ВАО), бульваре Дмитрия Донского (ЮЗАО), Митинской улице (СЗАО), Ореховом бульваре (ЮАО) и площади Славы (ЮВАО).

Для гостей запланировали спортивные события, конкурсы, тематические ярмарки, а украсят город яркие инсталляции и арт-объекты. Мэр также уточнил, что многие мероприятия в этом году в рамках фестиваля пройдут впервые, пишет агентство городских новостей «Москва».

Например, жители и гости столицы смогут посетить 72 уникальных ледовых шоу от известных российских фигуристов, 46 из которых пройдут в Ледовом театре в Новопушкинском сквере. В главных ролях — Петр Чернышев и Татьяна Навка, а также молодые призеры и победители мировых соревнований по фигурному катанию. Новшеством для фестиваля «Путешествие в Рождество» станет площадка для керлинга на Новом Арбате.

На время празднования Нового года Тверская улица станет пешеходной: на ней запланированы выступления артистов, музыкантов и танцоров. Там пройдут более 120 представлений, 500 анимационных программ, 200 спектаклей «Золотой маски» и полсотни новогодних мастер-классов. Также состоятся более 30 литературных балов, свыше сотни спортивных игр и забав.

От Пушкинской пощади до Охотного Ряда будет работать сразу несколько площадок фестиваля, на которых организаторы воссоздадут атмосферу новогоднего праздника от советской эпохи до современности. Также для гостей организуют квест «Сказочное путешествие». Его участников ждут больше 80 тыс. призов — сувениры с символикой фестиваля, билеты в кино, сладкие подарки и аксессуары от российских дизайнеров.

Собянин напомнил, что с начала 2018 года площадки городских фестивалей цикла «Московские сезоны» посетили порядка 65 млн жителей и гостей столицы, а осенью Москва получила престижную международную премию World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для проведения уличных мероприятий, пишет НСН. Прообразом же фестиваля «Путешествие в Рождество» стала Страсбургская ярмарка, которая проходила на Манежной площади в декабре 2012 года и собрала больше 600 тыс. гостей.