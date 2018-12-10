Дед Мороз обратился к Путину с новогодним пожеланием

Главный Дед Мороз России пожелал на Новый год президенту страны Владимиру Путину сил и уверенности, чтобы управлять таким большим и многогранным государством.

«Наша страна очень сложный объект управления. Нас много, у нас самая большая страна в мире. И в чем прелесть — мы все разные», — цитирует Деда Мороза телеканал «Звезда».

Ценность и успех России, который не смог повторить Евросоюз, кроется в многогранности и разных культурах и религиях страны, отметил он.

«Это великое чудо, которое нам дано, поэтому надо и президента поддержать. Это сложная работа — управлять таким большим государством», — отметил Дед Мороз.

Зимний волшебник рассказал, что объехал много российских городов и каждый был для него особенным.

Ранее, 30 ноября, Дед Мороз высказал мнение, что те граждане, которые загадывают на Новый год машину, проводят праздник в одиночестве. Лучше пожелать здоровья, счастья и удачи, считает он.