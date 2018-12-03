Уникальную «парящую» елку установили в ЦДМ в Москве

Центральный детский магазин на Лубянке (ЦДМ) в Москве украсили к Новому году. В 2018 году концепцией оформления торгового центра стал мир циркового искусства.

Дизайнеры украсили входы полосатыми крышами шапито с флажками, витрины — цирковыми сюжетами с выступлениями силачей, танцовщиц, жонглера и слона на большом шаре. Как пишет НСН, кульминацией цирковой темы новогоднего оформления стала сцена в форме арены и «парящая» на высоте 10 м 12-метровая елка в главном атриуме торгового центра.

Для гостей ЦДМ уже подготовили бесплатные новогодние представления с выступлениями цирковых артистов. Мероприятия запланированы на декабрь и все новогодние каникулы. С 1 декабря для юных посетителей администрация ТЦ приготовила особый сюрприз: дети смогут сфотографироваться с главным зимним волшебником Дедом Морозом, получить от него подарки и отправить свои письма.

28 декабря в главном атриуме ЦДМ пройдет новогодний праздник, где завершится большой благотворительный маршрут Деда Мороза по городам России. Кроме того, с 29 ноября в парках Москвы заработала почта Деда Мороза.