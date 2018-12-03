Прямой эфир

Уникальную «парящую» елку установили в ЦДМ в Москве

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный детский магазин на Лубянке (ЦДМ) в Москве украсили к Новому году. В 2018 году концепцией оформления торгового центра стал мир циркового искусства.

Дизайнеры украсили входы полосатыми крышами шапито с флажками, витрины — цирковыми сюжетами с выступлениями силачей, танцовщиц, жонглера и слона на большом шаре. Как пишет НСН, кульминацией цирковой темы новогоднего оформления стала сцена в форме арены и «парящая» на высоте 10 м 12-метровая елка в главном атриуме торгового центра.

Для гостей ЦДМ уже подготовили бесплатные новогодние представления с выступлениями цирковых артистов. Мероприятия запланированы на декабрь и все новогодние каникулы. С 1 декабря для юных посетителей администрация ТЦ приготовила особый сюрприз: дети смогут сфотографироваться с главным зимним волшебником Дедом Морозом, получить от него подарки и отправить свои письма.

28 декабря в главном атриуме ЦДМ пройдет новогодний праздник, где завершится большой благотворительный маршрут Деда Мороза по городам России. Кроме того, с 29 ноября в парках Москвы заработала почта Деда Мороза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бесплатные школы фигурного катания заработали в московских парках
В Кремле выбрали главную новогоднюю елку России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017