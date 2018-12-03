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Бесплатные школы фигурного катания заработали в московских парках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр 1Казаков
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В парках Москвы заработали бесплатные школы фигурного катания. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 3 декабря.

В пресс-службе Мосгорпарка рассказали, что записаться на занятия можно в 15 парках столицы, в восьми из которых заниматься можно будет бесплатно. Занятия будут вести опытные тренеры, в том числе хореографы–постановщики танцевальных шоу на льду и кандидаты в мастера спорта. Идти уроки будут на катках и с натуральным, и с искусственным льдом.

Кататься на коньках бесплатно можно будет поучиться в парке Горького, в Гончаровском, Измайловском, Бабушкинском парках, а также в парках «Фили» и «Дубки», парках Северного речного вокзала и 50-летия Октября. Платные же занятия будут идти в «Сокольниках», саду «Эрмитаж», Перовском парке, Саду имени Баумана, усадьбе Воронцово, парках Лианозовский и «Красная Пресня», сообщает телеканал «360».

Продолжительность тренировки составит от 30 минут до полутора часов. Стоимость обучения в платных школах составит от 200 до 1,5 тыс. рублей за групповые занятия и от 1 тыс. до 2,2 тыс. рублей — за индивидуальные. Отмечается, что можно приходить со своими коньками. Для тех, у кого их нет, работают точки проката, пишет сетевое издание m24.ru.

На занятиях новичкам расскажут о типах коньков, о том, как правильно держать осанку, покажут первые движения на льду. Более опытных учеников научат некоторым сложным элементам из выступлений профессиональных фигуристов.

В предстоящем зимнем сезоне в Москве должны заработать 1445 катков с искусственным и естественным льдом, в то время как в прошлом сезоне в городе функционировали в общей сложности 1474 площадки, пишет ТАСС. 29 ноября в столичных парках заработала почта Деда Мороза.

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