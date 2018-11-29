Главный каток Москвы открылся на Красной площади 29 ноября. Как передает пресс-служба катка, ледовую площадку в этом году украсили персонажи классики отечественных мультфильмов.

«Тема оформления 13-го сезона ГУМ-Катка — любимые герои советских мультфильмов. Первый открытый сеанс катания для всех желающих стартует 30 ноября», — говорится в сообщении на сайте площадки.

В открытии катка приняла участие олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, она представила собравшимся фрагмент своего нового мюзикла на льду «Аленький цветочек».

Каток и ярмарка на Красной площади будут работать ежедневно с 10:00 до 23:30 до 28 февраля 2019 года.

23 ноября завершилось украшение новогодней елки на Красной площади. На дереве высотой 21 метр разместили шары, гирлянды, флажки и героев популярных советских мультфильмов.