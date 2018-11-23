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Новогоднюю елку украсили на Красной площади в Москве

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Новогоднюю елку украсили на Красной площади в Москве. Кроме шаров, гирлянд и флажков на ней разместили героев популярных советских мультфильмов.

В этом году темой оформления катка и ГУМ-ярмарки стали Чебурашка и крокодил Гена, Винни-Пух, герои мультфильма Простоквашино, Малыш и Карлсон и другие персонажи советских мультипликационных фильмов,  сообщает 23 ноября «РИА Новости».

Ель высотой 21 метр установили рядом с традиционным ГУМ-катком. Как и в прошлом году, он откроется 29 ноября.

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