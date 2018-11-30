Дед Мороз попросил не загадывать новую машину в новогоднюю ночь

Граждане, которые загадывают на Новый год машину, проводят праздник в одиночестве, считает Дед Мороз. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции, посвященной празднованию, в пятницу, 30 ноября.

«Не просите, пожалуйста, новых машин, квартир, потому что тот, кто загадывает на Новый год новую машину, тот встречает Новый год в одиночестве, стоя в новой машине на МКАД в пробке», — цитирует Деда Мороза агентство «Москва».

Лучше пожелать на Новый год здоровья, счастья и удачи, добавил он и пообещал с удовольствием выполнить такое «доброе желание».

Как сообщает «РИА Новости», в этом году Дед Мороз посетит 22 города, включая Москву, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Тулу, Омск, Ярославль, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск и др.

Накануне, 29 ноября, в парках Москвы заработала почта Деда Мороза. Новогодние письма можно отправить в парках «Кузьминки», саду «Эрмитаж», саду имени Баумана, в Измайловском, Лианозовском, Таганском, Бабушкинском парках и парке «Красная пресня».