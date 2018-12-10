Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков на Новый год. Об этом 10 декабря сообщается на сайте ведомства.
По словам экспертов, предпочтение стоит отдавать продуктам, в составе которых содержится минимум пищевых добавок и консервантов. Также не стоит забывать, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются сильными аллергенами, и детям их давать не рекомендуется. Кроме того, по их словам, леденцовая карамель и сладости с содержанием алкоголя не предназначены для детского питания.
Помимо этого, отмечается, что если внутри подарка находится игрушка, то она должна быть в специальной упаковке, предназначенной для контакта с пищей.
В ведомстве рекомендовали в качестве сладкого подарка купить печенье, шоколадные конфеты, зефир или пастилу.
8 декабря в «Роскачестве» посоветовали тщательнее выбирать икру. Эксперты призвали россиян уделить особое внимание сроку годности продукта и его составу, поскольку на прилавках могут оказаться подделки.