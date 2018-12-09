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В Роструде напомнили о порядке проведения новогодних каникул

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец напомнил, что в России через три недели начнутся десятидневные новогодние выходные, которые будут длиться с 30 декабря до 8 января включительно. Об этом 9 декабря сообщает «Интерфакс».

Перед «новогодними каникулами» россиян ожидает шестидневная рабочая неделя — с 24 декабря по 29 декабря, которая позволит перенести рабочий день с 31 декабря и не прерывать выходные. А первым рабочим станет среда 9 января.

Школовец отметил, что нерабочие дни с субботы и воскресенья 5 и 6 января, которые выпадают на период новогодних выходных, добавляют выходные к празднованию Первомая в 2019 году.

8 декабря туроператоры назвали самые новогодние города России и мира. Среди городов, в которых можно проникнуться праздничной новогодней атмосферой, лидируют Москва и Санкт-Петербург. Также рейтинг включил в себя Суздаль, Углич, Казань, Вологду, Великий Устюг и Кострому.

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