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Психолог назвал способы доработать год без стресса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Особенно восприимчивым к переменам людям для избежания стресса необходимо больше сна и внутренней психологической работы над собой. Об этом заявил клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс.

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По словам специалиста, если человек тяжело воспринимает дополнительное рабочее время, это связано с нарастающей усталостью и недосыпом. В этой связи таким людям необходимо постараться регулярно высыпаться с нового года, поскольку именно во сне происходит выработка серотонина, отвечающего за хорошее настроение. Хорс уточнил, что если сон нерегулярный, то нарушается и выработка этого вещества. Кроме того, психолог указал на психологические причины неприятия дополнительной нагрузки

«Больше всех страдает человек, убежденный, что его планы и привычки не должны меняться. Должно быть так, как он хочет, а всё остальное плохо. Здесь желательно поработать над собой и задать себе ряд вопросов. Почему мой привычный ритм не может меняться? Я что, единственный человек на свете, на которого не должны влиять обстоятельства?» — цитирует Хорса НСН. Специалист добавил, что, задав себе эти вопросы, человек сможет спокойнее относиться к происходящим изменениям.

Помимо этого, чтобы сохранить работоспособность в предновогодний период, Хорс рекомендует допустить в своем подсознании ошибки, которые могут быть допущены в работе, — это поможет побороть страх и панику.

«Когда разрешаешь себе совершать ошибки, когда внутренне разрешаешь себе в связи с новогодней суматохой не доделать какие-то дела, вызвать нарекания начальства, потерять какую-то возможность на работе. Когда это внутреннее разрешение есть, то и переживания из-за возможностей таких событий гораздо меньше», — пояснил психолог и добавил, что, когда человек позволяет себе быть человечным и неидеальным в работе, тогда он меньше боится своих ошибок и реакции на них со стороны руководства, а, следовательно, лучше справляется со своими задачами.

«Страх и недовольство собой забирает у человека личностный ресурс, и ему этого ресурса как раз не хватает, чтобы лучше всё доделать», — добавил Хорс.

Ранее Роструд предупредил россиян о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом. Так, каникулы продлятся десять дней — с воскресенья, 30 декабря 2018 года, до вторника, 8 января 2019 года, включительно.

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