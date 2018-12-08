Туроператоры назвали самые новогодние города России и мира

Среди городов, в которых можно проникнуться праздничной новогодней атмосферой, лидируют Москва и Санкт-Петербург. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Также она включила в число новогодних городов Суздаль, Углич, Казань, Вологду, Великий Устюг (родину Деда Мороза) и Кострому (резиденция Снегурочки), сообщает RT.

Руководство этих городов знает и понимает, чего хотят туристы в новогоднюю пору, отметила Ломидзе. Там есть все для создания праздничного ощущения — ярмарки, иллюминация, праздничные гулянья как под открытым небом, так и в помещениях.

Среди зарубежных городов с самой новогодней атмосферой глава АТОР отметила Прагу, Рим, Париж, Загреб, а также финский город Рованиеми, расположенный совсем рядом с официальной резиденцией Санта-Клауса.

7 декабря портал «Туту.ру» опубликовал результаты опроса о планах россиян на новогодние каникулы. 76% опрошенных заявили, что останутся дома и никуда не поедут: 42% считают, что Новый год — семейный праздник, который надо проводить с родными и близкими, 34% приняли такое решение из-за дороговизны билетов и туров в этот период.