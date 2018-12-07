Большинство россиян решили остаться на Новый год дома

Подавляющее большинство россиян по разным причинам не планирует уезжать из дома на новогодние каникулы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Туту.ру».

Провести праздники в другом городе или стране собираются 15% опрошенных. 9% сообщили, что уже купили билеты или тур, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Около трети опрошенных (34%) останутся дома, потому что в этот период цены на билеты и туры самые высокие. Еще 42% не собираются никуда ехать, потому что считают Новые год семейным праздником, который надо проводить с родными дома.

27% опрошенных рассказали, что им доводилось встречать Новый год в транспорте. Из них 3% в этот момент были в самолете, 14% — в поезде, 1% — на пароме или теплоходе, 4% — в автомобиле, 1% — в автобусе, 4% — в метро. Остальные 73% респондентов пока не имели такого опыта.

В аналогичном опросе, проведенном год назад, о намерении остаться дома заявили около 50% опрошенных. В общей сложности четверть планировала поехать в деревню или на дачу или в гости к родным и близким. В путешествие на Новый год собирались 15%, остальные не определились с планами.

В начале декабря психолог Михаил Хорс рассказал «Известиям» о способах доработать до Нового года, избежав стресса. По его словам, главное — больше спать (во сне организм вырабатывает гормон хорошего настроения серотонин) и внутренне позволить себе делать ошибки — это позволит значительно спокойнее переживать возможные форс-мажоры.