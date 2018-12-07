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Большинство россиян решили остаться на Новый год дома

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Подавляющее большинство россиян по разным причинам не планирует уезжать из дома на новогодние каникулы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Туту.ру».

Провести праздники в другом городе или стране собираются 15% опрошенных. 9% сообщили, что уже купили билеты или тур, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Около трети опрошенных (34%) останутся дома, потому что в этот период цены на билеты и туры самые высокие. Еще 42% не собираются никуда ехать, потому что считают Новые год семейным праздником, который надо проводить с родными дома.

27% опрошенных рассказали, что им доводилось встречать Новый год в транспорте. Из них 3% в этот момент были в самолете, 14% — в поезде, 1% — на пароме или теплоходе, 4% — в автомобиле, 1% — в автобусе, 4% — в метро. Остальные 73% респондентов пока не имели такого опыта.

В аналогичном опросе, проведенном год назад, о намерении остаться дома заявили около 50% опрошенных. В общей сложности четверть планировала поехать в деревню или на дачу или в гости к родным и близким. В путешествие на Новый год собирались 15%, остальные не определились с планами.

В начале декабря психолог Михаил Хорс рассказал «Известиям» о способах доработать до Нового года, избежав стресса. По его словам, главное — больше спать (во сне организм вырабатывает гормон хорошего настроения серотонин) и внутренне позволить себе делать ошибки — это позволит значительно спокойнее переживать возможные форс-мажоры.

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