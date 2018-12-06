Эксперты подсчитали бюджет россиян на Новый год

Средний житель России готов потратить на празднование Нового года 16,9 тыс. рублей — что на 4% больше, чем в прошлом году. Такие цифры приводит консалтинговая компания Deloitte.

Самую значительную часть новогоднего бюджета россияне рассчитывают направить на подарки (42%), на развлечения — 11%, отмечает ТАСС.

Основная часть опрошенных (68%) планирует начать закупки к Новому году после 15 декабря. Почти треть респондентов (29%) собирались потратить более 30% от новогоднего бюджета во время «черной пятницы».

Ранее россияне назвали самые желанные подарки на Новый год. Оказалось, что это квартира и рост зарплаты.

По рекомендации историка моды Александра Васильева на праздник нужно одеться в платья в стиле диско, украшенные блестками и бисером.