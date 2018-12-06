Медведев рассказал о своих планах на новогодние праздники

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о том, что будет делать в новогоднюю ночь.

«Для меня, как и для многих россиян, Новый год начнется с гимна страны и обращения президента. После я постараюсь немного отдохнуть», — заявил глава правительства 6 декабря в эфире программы «Разговор с Дмитрием Медведевым».

Затем, добавил премьер, он, «если получится», отправится в Сочи, чтобы покататься на лыжах.

Медведев впервые дал интервью российским СМИ в конце декабря 2008 года. Тогда он занимал пост президента России. Программа транслировалась в записи. Последующие интервью телезрители смотрели в прямом эфире.

В эфире программы Дмитрий Медведев традиционно подводит итоги года и дает свою оценку событиям общемировой повестки.

Предыдущий разговор премьера с тележурналистами состоялся 30 ноября 2017 года. Тогда обсуждались такие темы, как развитие российской экономики, противодействие киберпреступности, а также отношения Москвы и Вашингтона.