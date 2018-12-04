Россияне рассказали о самых желанных новогодних подарках

Квартиру побольше, зарплату повыше, люксовых авто и новомодных гаджетов. Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год. Около трети писем Деду Морозу отправили взрослые. Мужчины просят помочь в карьере, женщины мечтают о путевке на море.