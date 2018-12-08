В «Роскачестве» посоветовали тщательнее выбирать икру

Цены на красную икру в России упали почти на треть. Такое удешевление связано с рекордным уловом лососевых. Согласно прогнозам «Рыбного союза», низкие цены на деликатес сохранятся вплоть до осени следующего года, сообщает РЕН ТВ.

Вместе с тем, в «Роскачестве» отмечают, что перед новогодними праздниками торговые сети сделают еще большие скидки и на прилавках может оказаться не самый свежий продукт и даже подделки.

Специалисты рекомендуют тщательнее проверять упаковку и маркировку икры.

В ноябре «Роскачество» дало советы по выбору красной икры. По словам экспертов, покупатель обязательно должен обратить внимание на дату производства, а также осмотреть банку на наличие повреждений.