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«Роскачество» дало советы по выбору мандаринов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В «Роскачестве» рассказали, как выбрать самые лучшие мандарины. Об этом 29 ноября сообщается на сайте организации.

По словам экспертов, мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. На них не должно быть никаких повреждений и зарубцевавшихся порезов. Но всё же внешние дефекты допускаются — небольшие потертости, царапины, вкрапления в поры кожуры никак не влияют на вкус и качество мандаринов.

«Роскачество» отмечает, что на российских прилавках можно встретить китайско-японские сорта: шивамикан, сатсума, гибриды из Турции, Туниса, Марокко и Испании: муркотт, надоркотт, клементин и другие. Всего россияне могут найти около 70 сортов.

Эксперты назвали клементины самыми вкусными из гибридных мандаринов. Их плоды яркого оранжевого цвета немного сплющены сверху и снизу, обладают ярко выраженным сладким вкусом. Также стоит отметить сорт пикси. У них шаровидные плоды с тонкой желто-оранжевой кожурой и сочная мякоть без косточек. Кроме того, эти мандарины очень долго хранятся.

Специалисты предупредили, что лучше не брать мандарины с плесенью на кожуре, поскольку это может быть признаком антракноза, грибкового поражения. Также следует избегать продукции с вмятинами и слишком мягкими участками. Это означает, что фрукт начал подгнивать.

27 ноября эксперты дали рекомендации по выбору и хранению вина. Они рассказали, на что стоит ориентироваться при покупке алкоголя, как определить сорт по этикетке и при какой выдержке вино полностью «раскрывается».

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