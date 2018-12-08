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В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил о резком падении цен на красную икру. Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости».

По его словам, стоимость продукта снизилась из-за рекордного улова лососевых в России в этом году. В 2018 году улов составил 677 тонн, что почти в два раза превышает прошлогодние результаты. Шестаков также отметил, что подобных показателей удалось добиться благодаря усилиям органов по рыбоохране.

21 ноября «Роскачество» дало советы по выбору красной икры. По словам экспертов, покупатель обязательно должен обратить внимание на дату производства, а также осмотреть банку на наличие повреждений.

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