Торговлю икрой проверит полиция в Ростове после жалоб покупателей

Сотрудники полиции в Ростовской области проведут проверку после жалоб местных жителей на качество красной икры. Подозрительная продукция появилась на местном стихийном рынке.

Покупатели опубликовали жалобы в социальных сетях. В частности, они назвали икру, которая находится в продаже на рынке, «рыбьим жиром в желатиновой оболочке». Об этом пишет RostovGazeta.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место торговли для проведения проверки. В то же время управление ветеринарии сообщило о задержании грузовика с икрой рядом с Каменском-Шахтинским в Ростовской области. Фура перевозила около 11 т деликатеса в Сочи. При досмотре установлено, что в ветеринарных документах указана другая машина, а водитель сообщил, что машину загрузили не в Карелии, как указано в документах, а в Санкт-Петербурге.