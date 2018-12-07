Прямой эфир

Торговлю икрой проверит полиция в Ростове после жалоб покупателей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники полиции в Ростовской области проведут проверку после жалоб местных жителей на качество красной икры. Подозрительная продукция появилась на местном стихийном рынке.

Покупатели опубликовали жалобы в социальных сетях. В частности, они назвали икру, которая находится в продаже на рынке, «рыбьим жиром в желатиновой оболочке». Об этом пишет RostovGazeta.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место торговли для проведения проверки. В то же время управление ветеринарии сообщило о задержании грузовика с икрой рядом с Каменском-Шахтинским в Ростовской области. Фура перевозила около 11 т деликатеса в Сочи. При досмотре установлено, что в ветеринарных документах указана другая машина, а водитель сообщил, что машину загрузили не в Карелии, как указано в документах, а в Санкт-Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Рыбном союзе» констатировали снижение цен на красную икру
Груз с черной икрой и крабами изъяли в Иркутской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017