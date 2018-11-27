В «Рыбном союзе» констатировали снижение цен на красную икру

Стоимость красной икры в розничных магазинах стала снижаться, так как упали цены у производителей. Об этом рассказали в некоммерческой организации «Рыбный союз».

После осенней путины продукции на рынке стало больше, возросла конкуренция. Чтобы заполучить клиента, производители вынуждены предлагать более выгодные условия.

«В связи с сезонным фактором осенью, после путины, устанавливаются цены на красную икру, которые держатся целый год. Этой осенью цены снизились на 30% по сравнению с прошлым сезоном. Это касается и качественной икры, и икры среднего качества», — цитирует агентство городских новостей «Москва» исполнительного директора организации Сергея Гудкова.

В «Рыбном союзе» полагают, что традиционного новогоднего повышения цен на икру не будет, пишет сайт kp.ru.

При этом специалисты не рекомендуют замораживать икру впрок после покупки. Продукт только потеряет свои свойства. Заморозка актуальна сразу после добычи продукта, а в случае повторной заморозки икры магазине вкусовые качества потеряются.

Специалисты «Роскачества» накануне новогодних праздников решили проверить, насколько безопасна икра, которую продают в России, а также дать рекомендации, как правильно выбрать и хранить деликатес.