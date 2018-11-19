В руководстве колонии объяснили близостью к морю меню Цеповяза

Один из заместителей начальника ИК-3 в Амурской области объяснил наличие крабов и икры в меню одного из участников «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза близостью колонии к морю. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам чиновника, икра и морепродукты не являются дефицитом в регионе, поэтому его не смущает изысканное меню Цеповяза.

Замначальника колонии напомнил, что у заключенных есть право на передачи от родственников и на хранение продуктов, которые были получены во время длительных свиданий.

По его словам, условия содержания заключенных в колонии зависят не от состава преступления, а от поведения заключенного, а Цеповяз «вел себя безупречно».

6 ноября стало известно, что Следственный комитет и Федеральная служба исполнения наказаний заинтересовались снимками, на которых видно, как Вячеслав Цеповяз, один из осужденных по делу об убийствах в станице Кущевская, разговаривает по мобильному телефону и ест икру, шашлык и краба. Позже выяснилось, что еду в колонию поставлял Александр Уланов, ранее отбывавший срок вместе с преступником. Мужчина рассказал, что передавал красную икру преступнику, и уточнил подробности о пребывании осужденного в колонии.

Генпрокуратура установила, что Цеповяз жарил шашлык на пасеке, находящейся в исправительном учреждении. Несмотря на документальное подтверждение нарушения, сотрудники тюрьмы отрицают факт приготовления мяса на территории тюрьмы.

Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, отмечает НСН. Он входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.