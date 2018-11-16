Глава амурской ОНК сложила полномочия после скандального заявления о Цеповязе

Глава общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова, которая в своем Instagram назвала осужденного на 20 лет Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером», подала в отставку.

По словам зампреда амурской ОНК, она сделала это добровольно-принудительно. Также с Охотниковой сложили полномочия все члены комиссии, и пока в Амурской области ОНК не будет, сообщает 16 ноября «РИА Новости».

Общественный резонанс вызвал пост Охотниковой в Instagram, где она утверждала, что от действий Цеповяза «никто не пострадал, жертв нет». Позже публикация исчезла.

6 ноября Следственный комитет и Федеральная служба исполнения наказаний заинтересовались снимками, на которых видно, как один из осужденных по делу об убийствах в станице Кущевская, Вячеслав Цеповяз, разговаривает по мобильному телефону и ест икру, шашлык и краба. Позже выяснилось, что еду в колонию поставлял Александр Уланов, который раньше отбывал срок вместе с преступником.

Мужчина признался, что передавал красную икру преступнику, а также рассказал подробности о пребывании осужденного в колонии. В свою очередь Генпрокуратура установила, что Цеповяз жарил шашлык на пасеке, находящейся на территории исправительного учреждения. Несмотря на документальное подтверждение нарушения, сотрудники тюрьмы отрицают факт приготовления мяса на территории тюрьмы.

Осужденный в свою очередь уверен, что фото попали в СМИ из-за бракоразводного процесса и раздела имущества с бывшей женой Натальей Стришней ради его «демонизации» перед судом.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.

Бандит отбывает наказание в колонии строгого режима. Как сообщил адвокат Стришней, Цеповяз подал ряд исков на сумму более 600 млн рублей против ОПХ «Слава Кубани», которым владеет его бывшая жена.