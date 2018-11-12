Генпрокуратура рассказала о происхождении фото Цеповяза с шашлыками

Генпрокуратура завершила проверку исправительной колонии в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, осужденный на 20 лет по делу банды Цапков. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

6 ноября Следственный комитет и Федеральная служба исполнения наказаний заинтересовались снимками, на которых видно, как Цеповяз разговаривает по мобильному телефону, а также ест икру, шашлык и краба.

В ходе проверки установлено, что Цеповяз жарил шашлыки на пасеке, которая находится на территории колонии. Куренной отметил, что осужденный имел право там находиться, поскольку числится работником пасеки. Тем не менее заключенным запрещено приготовление пищи.

Представитель ведомства добавил, что, несмотря на документальное подтверждение нарушения, сотрудники ИК-3 отрицают факт приготовления шашлыков на территории колонии.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.