Адвокат Цеповяза рассказал о его подавленном состоянии

Адвокат осужденного по делу банды «цапков» Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в колонии строго режима в Амурской области, Роман Боков рассказал, что его подзащитный находится в подавленном моральном состоянии.

По его словам, когда он навещал Цеповяза в штрафном изоляторе, подзащитный был подавлен в связи с определенным моральным давлением и всеми произошедшими событиями. Также Боков отметил, что 11 ноября Цеповяза переведут в обычную камеру, пишет «РИА Новости».

6 ноября Следственный комитет и Федеральная служба исполнения наказаний заинтересовались снимками, на которых видно, как один из осужденных по делу об убийствах в станице Кущевская, Вячеслав Цеповяз, разговаривает по мобильному телефону и ест икру, шашлык и краба.

Осужденный уверен, что фото попали в СМИ из-за бракоразводного процесса и раздела имущества с бывшей женой Натальей Стришней ради его «демонизации» перед судом.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.

Он отбывает наказание в колонии строгого режима. Как сообщил адвокат Стришней, бандит подал ряд исков на сумму более 600 млн рублей против ОПХ «Слава Кубани», которым владеет его бывшая жена.