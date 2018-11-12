Стал известен поставщик икры Цеповязу в колонию

Корреспонденты «Известий» нашли человека, который приносил красную икру осужденному на 20 лет Вячеславу Цеповязу.

Выяснилось, что мужчину зовут Александр Уланов, он отбывал наказание вместе в Цеповязом, но потом был освобожден из колонии. По его словам, он лично приносил в колонию икру для преступника.

При этом Уланов отрицает свою причастность к появлению крабов на столе у осужденного. Он утверждает, что подобный деликатес могли принести на свидание родственники и, возможно, мясо краба именно таким образом попало к Цеповязу.

6 ноября Следственный комитет и Федеральная служба исполнения наказаний заинтересовались снимками, на которых видно, как один из осужденных по делу об убийствах в станице Кущевская, Вячеслав Цеповяз, разговаривает по мобильному телефону и ест икру, шашлык и краба.

Осужденный уверен, что фото попали в СМИ из-за бракоразводного процесса и раздела имущества с бывшей женой Натальей Стришней ради его «демонизации» перед судом.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.

Бандит отбывает наказание в колонии строгого режима. Как сообщил адвокат Стришней, Цеповяз подал ряд исков на сумму более 600 млн рублей против ОПХ «Слава Кубани», которым владеет его бывшая жена.