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Цеповяз обходился бывшей жене в 250 тыс. рублей ежемесячно

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Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
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Вячеслав Цеповяз, осужденный на 20 лет по делу «банды Цапков», получал от своей бывшей жены Натальи Стришней около 250 тыс. рублей ежемесячно. Об этом рассказал адвокат женщины Эдуард Чургулия в пятницу, 9 ноября. 

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«Наталья представила и билеты, и все поездки, сколько раз дети ездили, она сама летала на свидание и деньги перечислялись. Но 250 тыс. рублей — это в среднем. Это всё документально подтверждено», — приводит его слова «РИА Новости»

Ранее в ноябре в Сети появились снимки заключенного в амурской колонии. На них Цеповяз сидит за столом с икрой, шашлыками и крабами. Кадры вызвали широкий общественный резонанс, оценить ситуацию пообещали в Кремле. СК собрался провести проверку условий содержания заключенных в колонии, а сам преступник был отправлен в штрафной изолятор.

Однако, по мнению главы комиссии СПЧ по содействию общественным наблюдательным комиссиям и реформе пенитенциарной системы Андрея Бабушкина, в фотографиях Цеповяза с шашлыком нет «ничего плохого». Правозащитник считает, что тюрьма — это в первую очередь подготовка к свободе

Сам осужденный уверен, что фото попали в СМИ из-за бракоразводного процесса и раздела имущества со Стришней ради его «демонизации» перед судом.

Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 расправ, в том числе массовое убийство 12 человек, среди которых четверо детей в ноябре 2010 года.

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