Цеповяз обходился бывшей жене в 250 тыс. рублей ежемесячно
Вячеслав Цеповяз, осужденный на 20 лет по делу «банды Цапков», получал от своей бывшей жены Натальи Стришней около 250 тыс. рублей ежемесячно. Об этом рассказал адвокат женщины Эдуард Чургулия в пятницу, 9 ноября.
«Наталья представила и билеты, и все поездки, сколько раз дети ездили, она сама летала на свидание и деньги перечислялись. Но 250 тыс. рублей — это в среднем. Это всё документально подтверждено», — приводит его слова «РИА Новости».
Ранее в ноябре в Сети появились снимки заключенного в амурской колонии. На них Цеповяз сидит за столом с икрой, шашлыками и крабами. Кадры вызвали широкий общественный резонанс, оценить ситуацию пообещали в Кремле. СК собрался провести проверку условий содержания заключенных в колонии, а сам преступник был отправлен в штрафной изолятор.
Однако, по мнению главы комиссии СПЧ по содействию общественным наблюдательным комиссиям и реформе пенитенциарной системы Андрея Бабушкина, в фотографиях Цеповяза с шашлыком нет «ничего плохого». Правозащитник считает, что тюрьма — это в первую очередь подготовка к свободе.
Сам осужденный уверен, что фото попали в СМИ из-за бракоразводного процесса и раздела имущества со Стришней ради его «демонизации» перед судом.
Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 расправ, в том числе массовое убийство 12 человек, среди которых четверо детей в ноябре 2010 года.