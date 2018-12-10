Прямой эфир

Названы цены на аренду квартир в Москве на новогодние праздники

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аренда однокомнатной квартиры в Москве в Новый год обойдется почти в 3 тыс. рублей, свидетельствуют данные федерального портала «Мир квартир».

Специалисты отмечают, что в праздники в столице ожидается наплыв туристов, тем не менее можно будет снять как многокомнатные апартаменты в престижных районах города, так и квартиру среднего метража в районе Третьего транспортного кольца.

Так, средняя стоимость аренды однушки составит 2,9 тыс. рублей в сутки. За двухкомнатную квартиру придется заплатить примерно 3,3 тыс. рублей. Цена на трешки составит почти 6,5 тыс. рублей, уточняет агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе федерального портала отметили, что стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 4,5%, а двушки, напротив, подешевели на 5,4%. Ценник на трехкомнатные квартиры практически не изменился (+0,9%).

Что касается Подмосковья, то туристы чаще всего останавливаются в Сергиевом Посаде, Звенигороде и Коломне, где находятся многие исторические памятники, в том числе Троице-Сергиева лавра, Успенский собор на Городке и Саввино-Строжевский монастырь.

В подмосковных городах «однушку» можно снять за 1,6 тыс. рублей в сутки, двушку — за 2–2,4 тыс., а «трешку» — за 2,5–2,8 тыс.

Ранее сервис «Туту.ру» выяснил, что большинство россиян (76%) проведут новогодние каникулы дома. Провести праздники в другом городе или стране собираются лишь 15% опрошенных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутат предложил разрешить продажу шампанского в ночь на Новый год
Эксперты подсчитали бюджет россиян на Новый год

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017