Названы цены на аренду квартир в Москве на новогодние праздники

Аренда однокомнатной квартиры в Москве в Новый год обойдется почти в 3 тыс. рублей, свидетельствуют данные федерального портала «Мир квартир».

Специалисты отмечают, что в праздники в столице ожидается наплыв туристов, тем не менее можно будет снять как многокомнатные апартаменты в престижных районах города, так и квартиру среднего метража в районе Третьего транспортного кольца.

Так, средняя стоимость аренды однушки составит 2,9 тыс. рублей в сутки. За двухкомнатную квартиру придется заплатить примерно 3,3 тыс. рублей. Цена на трешки составит почти 6,5 тыс. рублей, уточняет агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе федерального портала отметили, что стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 4,5%, а двушки, напротив, подешевели на 5,4%. Ценник на трехкомнатные квартиры практически не изменился (+0,9%).

Что касается Подмосковья, то туристы чаще всего останавливаются в Сергиевом Посаде, Звенигороде и Коломне, где находятся многие исторические памятники, в том числе Троице-Сергиева лавра, Успенский собор на Городке и Саввино-Строжевский монастырь.

В подмосковных городах «однушку» можно снять за 1,6 тыс. рублей в сутки, двушку — за 2–2,4 тыс., а «трешку» — за 2,5–2,8 тыс.

Ранее сервис «Туту.ру» выяснил, что большинство россиян (76%) проведут новогодние каникулы дома. Провести праздники в другом городе или стране собираются лишь 15% опрошенных.