Собянин рассказал о работе метро и МЦК в новогоднюю ночь

Метрополитен Москвы и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января, сообщил во вторник, 11 декабря, мэр мегаполиса Сергей Собянин.

В Рождество эти транспортные системы будут работать до двух часов ночи, уточняется на странице в Twitter градоначальника. «Еще решили, что с 2019 по 2021 год в День города и на Новый год и метро, и МЦК будут работать круглые сутки», — подчеркнул мэр.

Ранее во вторник Собянин пригласил жителей и гостей столицы на фестиваль «Путешествие в Рождество», который пройдет с 14 декабря по 13 января. На время празднования Нового года Тверская улица станет пешеходной: на ней запланированы выступления артистов, музыкантов и танцоров.

Все желающие смогут посетить 72 уникальных ледовых шоу от известных российских фигуристов, 46 из которых пройдут в Ледовом театре в Новопушкинском сквере.