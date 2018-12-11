Прямой эфир

Собянин рассказал о работе метро и МЦК в новогоднюю ночь

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Метрополитен Москвы и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января, сообщил во вторник, 11 декабря, мэр мегаполиса Сергей Собянин.

В Рождество эти транспортные системы будут работать до двух часов ночи, уточняется на странице в Twitter градоначальника. «Еще решили, что с 2019 по 2021 год в День города и на Новый год и метро, и МЦК будут работать круглые сутки», — подчеркнул мэр.

Ранее во вторник Собянин пригласил жителей и гостей столицы на фестиваль «Путешествие в Рождество», который пройдет с 14 декабря по 13 января. На время празднования Нового года Тверская улица станет пешеходной: на ней запланированы выступления артистов, музыкантов и танцоров.

Все желающие смогут посетить 72 уникальных ледовых шоу от известных российских фигуристов, 46 из которых пройдут в Ледовом театре в Новопушкинском сквере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно имя снявшегося в «новогоднем огоньке» рэпера
Дед Мороз обратился к Путину с новогодним пожеланием

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017