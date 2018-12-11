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Стало известно имя снявшегося в «новогоднем огоньке» рэпера

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Рэпер Баста (Василий Вакуленко) примет участие в «новогоднем огоньке» на Первом канале. Об этом 11 декабря он рассказал «РИА Новости».

По словам артиста, на съемках программы он записал песню.

Рэпер уже принимал участие в новогодних программах. Так 1 января на Первом канале вышла программа «Новогодняя ночь на Первом», где артист исполнил свою песню «Выпускной».

Ранее, 6 декабря, в Госдуме прошел круглый стол на тему «Свобода слова в рэпе». На нем глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что предложит всем крупным телерадиокомпаниям пустить рэп-исполнителей на новогодние передачи, в частности на «Голубой огонек».

После чего гендиректор телеканала Константин Эрнст подтвердил планы позвать рэперов на новогодние передачи, однако отказался сообщать, кого именно пригласят на съемку.

Василий Вакуленко родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. С детства увлекался музыкой и уже в 15 лет создал свою первую группу. С 2007 года является совладельцем лейбла «Gazgolder» и сооснователем коллектива Bratia Stereo. Широкой публике известен под псевдонимами Баста и Ноггано. Артист является одним из наставников в седьмом сезоне музыкального шоу «Голос». 

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