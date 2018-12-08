Рэперов пригласят на «новогодний огонек» на Первом канале

Первый канал начнет приглашать российских рэп-исполнителей на свои «новогодние огоньки». Об этом заявил гендиректор телеканала Константин Эрнст.

В комментарии «РИА Новости» Эрнст подтвердил планы телеканала позвать рэперов на новогодние передачи, однако отказался сообщать, кого именно пригласят на съемку.

Накануне в Госдуме прошел круглый стол на тему «Свобода слова в рэпе». На нем глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что предложит всем крупным телерадиокомпаниям пустить рэп-исполнителей на новогодние передачи, в частности «Голубой огонек».

За последние несколько недель в российских регионах было отменено несколько выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), электронной группы IC3PEAK, поп-панк-группы «Френдзона» и ряда других исполнителей.

7 декабря первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко осудил отмену концертов, призвав работать с молодежной культурой. В Кремле также следят за развитием ситуации, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.