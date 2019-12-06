Прямой эфир

«Роскачество» объяснило отличие состава российских и зарубежных товаров

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В «Роскачестве» прокомментировали заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, согласно которому стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в российских магазинах, отличаются по составу от аналогичных зарубежных брендов. По данным экспертов организации, такие отличия не являются намеренным введением в заблуждение.

Шестая часть хуже: около 15% дизельного топлива в России — суррогат
Больше всего проблем с зимним горючим, каждый четвертый литр которого — подделка

«Делать вывод о намеренном обмане потребителей некорректно», — цитирует ТАСС представителя «Роскачества».

Он отметил, что состав конкретного продукта зависит от требований той или иной страны. По его словам, требования к содержанию антибиотиков, пестицидов и других составляющих могут различаться в России и странах Евросоюза.

Также он сообщил, что организация уже тестировала российское и чешское пиво одинаковых брендов, в результате оба напитка получили идентичные баллы за вкус, при этом цена чешского пива была почти в два раза выше отечественного.

Аналогичное сравнение «Роскачество» проводило и между кетчупом польского и российского производства: оба продукта получили одинаковый, высший, балл по результатам исследования.

Представитель ведомства добавил также, что для исследований выбираются самые распространенные продукты на российском рынке.

«Если в одной категории будет представлен один и тот же бренд, произведенный в России и за рубежом, мы обязательно исследуем оба и проведем сравнение», — резюмировал он.

4 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что на упаковках стиральных порошков Ariel и Persil, произведенных в России, была указана рекомендованная дозировка в 1,5–2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Евросоюзе. Различаются также и показатели пенообразующей и моющей способности.

Кроме этого, в пяти видах шоколада Lindt российского производства содержание от 12 до 14 органических кислот отличается по некоторым образцам в ряде случаев на 10–50%, в ряде других случаев — на 100–220% и более от образцов, приобретенных в Европе.

ФАС выдала производителям предупреждения об устранении нарушений с комментарием, что нарушения будут устранены в течение 30 дней.

В ведомстве отметили, что производителям необходимо либо воспроизводить состав в точности как у оригинальной продукции, либо указывать на упаковке информацию, что товар отличается от того, что продается в других странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Роскачестве» рассказали о правилах выбора новогодней елки
Врач рассказала о вреде красной икры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019