«Роскачество» объяснило отличие состава российских и зарубежных товаров

В «Роскачестве» прокомментировали заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, согласно которому стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в российских магазинах, отличаются по составу от аналогичных зарубежных брендов. По данным экспертов организации, такие отличия не являются намеренным введением в заблуждение.

«Делать вывод о намеренном обмане потребителей некорректно», — цитирует ТАСС представителя «Роскачества».

Он отметил, что состав конкретного продукта зависит от требований той или иной страны. По его словам, требования к содержанию антибиотиков, пестицидов и других составляющих могут различаться в России и странах Евросоюза.

Также он сообщил, что организация уже тестировала российское и чешское пиво одинаковых брендов, в результате оба напитка получили идентичные баллы за вкус, при этом цена чешского пива была почти в два раза выше отечественного.

Аналогичное сравнение «Роскачество» проводило и между кетчупом польского и российского производства: оба продукта получили одинаковый, высший, балл по результатам исследования.

Представитель ведомства добавил также, что для исследований выбираются самые распространенные продукты на российском рынке.

«Если в одной категории будет представлен один и тот же бренд, произведенный в России и за рубежом, мы обязательно исследуем оба и проведем сравнение», — резюмировал он.

4 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что на упаковках стиральных порошков Ariel и Persil, произведенных в России, была указана рекомендованная дозировка в 1,5–2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Евросоюзе. Различаются также и показатели пенообразующей и моющей способности.

Кроме этого, в пяти видах шоколада Lindt российского производства содержание от 12 до 14 органических кислот отличается по некоторым образцам в ряде случаев на 10–50%, в ряде других случаев — на 100–220% и более от образцов, приобретенных в Европе.

ФАС выдала производителям предупреждения об устранении нарушений с комментарием, что нарушения будут устранены в течение 30 дней.

В ведомстве отметили, что производителям необходимо либо воспроизводить состав в точности как у оригинальной продукции, либо указывать на упаковке информацию, что товар отличается от того, что продается в других странах.