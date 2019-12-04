Прямой эфир

ФАС нашла разницу в качестве европейских и российских Ariel, Persil и Lindt

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выяснила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в российских магазинах, отличаются по составу от аналогичных зарубежных брендов. Об этом сообщил в среду, 4 декабря, замглавы ведомства Андрей Кашеваров в ходе пресс-конференции, посвященной «двойным стандартам» качества товаров зарубежных производителей.

Мы берем это на улицах: как шаурма стала любимым фастфудом в России
Почему россияне перестали бояться отравлений и придумали культ мяса в лаваше

Он отметил, что ФАС совместно с Роспотребнадзором провела исследование, по результатам которого были выявлены отличия ряда товаров, которые продаются как в России, так и в странах Западной Европы.

Так, на упаковках стиральных порошков Ariel и Persil, произведенных в России, была указана рекомендованная дозировка в 1,5–2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Евросоюзе. Различаются также и показатели пенообразующей и моющей способности.

При этом в пяти видах шоколада Lindt российского производства содержание от 12 до 14 органических кислот отличается по некоторым образцам в ряде случаев на 10–50%, в ряде других случаев — на 100–220% и более от образцов, приобретенных в Европе.

ФАС усмотрела в этом признаки нарушения антимонопольного законодательства и выдала производителям предупреждения об устранении нарушений.

«Мы ожидаем, что после получения наших предупреждений они будут исполнены в течение 30 дней», — цитируют Кашеварова на сайте ФАС.

В ведомстве отметили, что производителям необходимо либо воспроизводить состав в точности как у оригинальной продукции, либо указывать на упаковке информацию, что товар отличается от того, что продается в других странах.

Ранее 18 ноября сообщалось, что ФАС возбудила два дела против поставщиков гречневой крупы по признакам нарушения закона о торговле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФАС оштрафовала на 284 млн рублей членов лекарственного картеля
В ФАС оценили совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019