ФАС нашла разницу в качестве европейских и российских Ariel, Persil и Lindt

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выяснила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в российских магазинах, отличаются по составу от аналогичных зарубежных брендов. Об этом сообщил в среду, 4 декабря, замглавы ведомства Андрей Кашеваров в ходе пресс-конференции, посвященной «двойным стандартам» качества товаров зарубежных производителей.

Он отметил, что ФАС совместно с Роспотребнадзором провела исследование, по результатам которого были выявлены отличия ряда товаров, которые продаются как в России, так и в странах Западной Европы.

Так, на упаковках стиральных порошков Ariel и Persil, произведенных в России, была указана рекомендованная дозировка в 1,5–2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Евросоюзе. Различаются также и показатели пенообразующей и моющей способности.

При этом в пяти видах шоколада Lindt российского производства содержание от 12 до 14 органических кислот отличается по некоторым образцам в ряде случаев на 10–50%, в ряде других случаев — на 100–220% и более от образцов, приобретенных в Европе.

ФАС усмотрела в этом признаки нарушения антимонопольного законодательства и выдала производителям предупреждения об устранении нарушений.

«Мы ожидаем, что после получения наших предупреждений они будут исполнены в течение 30 дней», — цитируют Кашеварова на сайте ФАС.

В ведомстве отметили, что производителям необходимо либо воспроизводить состав в точности как у оригинальной продукции, либо указывать на упаковке информацию, что товар отличается от того, что продается в других странах.

Ранее 18 ноября сообщалось, что ФАС возбудила два дела против поставщиков гречневой крупы по признакам нарушения закона о торговле.