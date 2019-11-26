Шестая часть хуже: около 15% дизельного топлива в России — суррогат

В России около 15% поддельного автомобильного дизеля, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Самая большая доля суррогата — в зимнем топливе, где каждый четвертый литр — подделка , отмечают эксперты. Причина — в недостаточном производстве в России такого дизеля, утверждают они. В Минэнерго с этим не согласны: потребности внутреннего рынка в зимнем топливе покрываются полностью, отмечают в ведомстве. При этом фальсифицированного бензина в стране намного меньше — 3,5%, говорят в Росстандарте.

Паленая солярка

Дизельное топливо в стране –– самое фальсифицируемое. Доля его подделки сегодня составляет 15%, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Там отметили, что за последние несколько лет ситуация заметно улучшилась, ведь в 2015 году доля суррогата составляла более 30%. В бензине подделки гораздо меньше — в этом году 3,5%.

В целом доля некачественного топлива в 2019 году составляет 8,8%, сообщили «Известиям» в Минпромторге. Основные поставщики суррогатного горючего — базы нефтепродуктообеспечения и мини-НПЗ.

Как ранее писали «Известия», Росстандарт оценивает общий объем суррогата, продаваемого на российских АЗС, в 6 млн т в год, при том, что всего на рынке реализуется 65 млн т бензина и дизеля. Проведенные федеральным агентством с начала года проверки показали, что из 920 проверенных АЗС на 81 заправке продают бензин и дизель, не соответствующие утвержденным стандартам качества.

20 ноября Росстандарт представил карту качества топлива, на которой обозначена доля фальсификата в каждом регионе, определенная по итогам проверок. В большинстве субъектов она не превышает 5%, однако в некоторых подделок оказалось выше 20%. К ним, в частности, относятся Хабаровский край и целый ряд регионов Сибири. В Центральном федеральном округе одно из самых проблемных мест — Владимирская область.

Председатель правления межрегиональной общественной организации «Народный контроль» Алексей Смирнов рассказал «Известиям», что в этом году на 26% из 90 проверенных АЗС Владимирской области было обнаружено некачественное дизельное топливо. Бензин, не соответствующий стандартам, был выявлен на 17% заправок.

дизель Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Мы проверяли и сетевые АЗС крупных нефтяных компаний, и независимых продавцов, но нарушения были зафиксированы только на независимых заправках, — сказал «Известиям» Алексей Смирнов.

Зачастую вместо дизеля на АЗС продают печное или судовое маловязкое топливо, отметил руководитель Федерации автомобилистов России, член Общественного совета при Росстандарте Сергей Канаев.

— У суррогата очень большое содержание серы, из-за чего забивается топливный насос высокого давления, и машина встает. Плюс когда сера сгорает и попадает в воду, получается опасная серная кислота , — сказал он «Известиям».

Зимний дефицит

Доля фальсификата среди зимнего, межсезонного и летнего дизтоплива примерно одинаковая, считают в Росстандарте, но отдельной статистики в агентстве не ведут.

В исследовательской группе «Петромаркет» полагают, что больше всего суррогата — среди зимнего горючего. По их оценке, в прошлом году лишь 74% потребности в зимнем дизеле было обеспечено продукцией российских НПЗ. Остальные 26%, или 5 млн т, составил суррогат, получаемый смешением среднедистиллятных топлив с авиационным керосином.

По словам Алексея Смирнова, добавление авиакеросина понижает такой показатель, как температура вспышки, что нарушает требования безопасности. Самодельное зимнее топливо в отличие от заводского после удаления парафинов теряет смазывающие способности и разрушает двигатель. В топливном насосе зазоры между деталями составляют микроны, и, если горючее не смазывает насос, он просто выходит из строя.

— Доля суррогата среди зимнего дизеля слабо меняется год от года, в 2017-м, например, она составляла 25%. При этом важно понимать, что показатель зависит от температуры воздуха зимой — если в этом году будет холоднее, чем в прошлом, доля суррогата может увеличиться. В 2019 году она будет в диапазоне 25–30%, — отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов.

дизель Фото: Depositphotos

Он пояснил, что если на рынке летнего дизтоплива присутствие суррогата обусловлено дешевизной последнего, то появлению фальсифицированного зимнего дизтоплива способствует не только его цена, но и нехватка качественного горючего. Российские НПЗ просто не могут произвести необходимые рынку объемы.

— В 2018 году потребление зимнего дизеля составило 19,3 млн т, в то время как на НПЗ было произведено всего 15,4 млн т, — отметил Иван Хомутов.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша также считает, что зимнего горючего в нужном объеме в стране не хватает, поэтому в ход идут суррогаты. Наибольшие проблемы с нехваткой топлива — на Дальнем Востоке и в Сибири, там холоднее и зимний дизель остро востребован , отметил эксперт. Использование суррогата — инструмент недобросовестной конкуренции, поскольку фальсификат продается дешевле, чем товарный продукт, добавил он.

— Тот, кто торгует качественным топливом, оказывается в невыгодной ситуации, ведь клиенты уходят туда, где дешевле. Кроме того, это занижает показатель среднерегиональных цен, и многие нефтяные компании вынуждены держать их по среднему уровню в субъекте, ниже нормальной стоимости, — пояснил «Известиям» Евгений Аркуша.

Только борьбой с фальсификатом проблему не решить, считает Иван Хомутов. Необходимо стимулировать увеличение производства заводского зимнего топлива. Но НПЗ сегодня уже работают практически на пределе имеющихся мощностей, а нарастить их в одночасье невозможно.

По данным Минэнерго, отгрузка зимнего дизеля (включая арктический) на внутренний рынок в настоящее время растет –– с начала ноября она достигла 1405,1 тыс. т, что на 28,1 тыс. т, или на 2%, больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом потребности внутреннего рынка в зимнем дизеле покрываются полностью, а качественное топливо востребовано, убеждены в ведомстве.

дизель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Роскачестве «Известиям» пояснили, что последняя проверка дизельного топлива в Свердловской области показала: качество топлива не всегда зависит от его цены. Нарушения были выявлены как в дешевом, так и в более дорогом топливе.

В «Татнефти» «Известиям» сказали, что дизельное топливо поступает на АЗС компании напрямую с завода-производителя и на данный момент нет ни одной подтвержденной жалобы на его качество. В других крупных нефтяных компаниях оперативно не ответили на запросы «Известий».

Ранее «Известия» писали, что в России резко вырос объем выписанных оборотных штрафов за некачественное топливо на АЗС. Только за девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей.