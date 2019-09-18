Не пороть горючку: грозит ли скачок цен на нефть подорожанием бензина

Поставки бензина и дизеля на экспорт стали заметно привлекательнее для российских компаний. Вслед за скачком мировых цен на нефть в Европе выросла и стоимость топлива — примерно на 10%, сообщили «Известиям» в ценовом агентстве Argus. Эта ситуация создает стимул для увеличения экспортных поставок российскими нефтяниками. В прошлом году наблюдалась схожая ситуация — компании увеличили продажи горючего за рубеж, что в итоге привело к росту цен на бензин и дизель на отечественных АЗС. В этот раз, как считают опрошенные «Известиями» эксперты, серьезного подорожания топлива на заправках пока ждать не стоит. Дополнительные меры правительства по стабилизации ситуации могут потребоваться, если мировые цены на нефть превысят $80 за баррель.

Прочные договоренности

Вслед за резким повышением мировых цен на нефть на 12% моторное топливо в Европе подорожало примерно на 10%, сообщили «Известиям» в Argus. В 2018 году более привлекательные цены на внешнем рынке привели к росту поставок российского бензина и дизеля за рубеж, а возникший в результате этого дефицит топлива на внутреннем рынке — к увеличению цен на отечественных АЗС.

В понедельник, 16 сентября, в ходе торгов на Лондонской бирже цена эталонной марки Brent достигала $71 за баррель. Правда, во вторник во второй половине дня стоимость бочки опустилась ниже $66.

В ближайшее время скачок мировых цен на сырье не должен вызвать удорожания бензина и дизеля в России, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Дело в том, что между правительством и нефтяными компаниями существует неофициальное соглашение: рост розничных цен на бензин в этом году не превысит инфляции. Эта договоренность остается в силе и после того, как в июле завершило действие соглашение о заморозке оптовых цен на моторное топливо, сообщили «Известиям» в Российском топливном союзе.

Кроме того, с начала нынешнего года государство частично компенсирует нефтяникам недополученную прибыль от поставок топлива на внутренний рынок с помощью специального механизма (демпфер). По данным исследовательской группы «Петромаркет», по итогам июля компенсация по бензиновому демпферу составила почти 6 тыс. рублей за 1 т (свежих данных по августу нет). Экспортные цены на 92-й бензин, по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в июле составляли от 54 до 58 тыс. рублей за 1 т.

Нефтяное ралли

Котировки бензина Eurobob Oxy на биржевом рынке Роттердама (европейский эталон цены на бензин) в понедельник выросли на 9,8% до $626,75 за 1 т, а цены на танкерные партии дизтоплива французской спецификации в Северо-Западной Европе — на 10,6% до $644,2 за 1 т, сообщил «Известиям» вице-президент Argus по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Виктор Парно. Во вторник бензин продолжил дорожать ($645,25), а дизель, наоборот, несколько подешевел — до $625.

Результатом роста европейских котировок стало повышение индексов экспортного паритета (цена при поставках горючего за рубеж российскими компаниями. — «Известия»), отметил Виктор Парно.

При этом, с учетом затрат на доставку топлива в Европу, экспортная цена бензина и дизеля в понедельник выросла на 7,6% – 8,7%, следует из данных на сайте СПбМТСБ. Биржевые цены на эти виды топлива внутри России остались на прежнем уровне.

— Ключевая причина слабой реакции внутреннего рынка на изменение цен на нефть на мировом — наличие демпфирующего механизма, сдерживающего рост стоимости топлива, а также негласный контроль государства, — сказал «Известиям» гендиректор ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов.

В 2018 году на фоне высоких объемов экспорта и роста цен на топливо правительство пригрозило нефтяникам введением экспортных пошлин на нефтепродукты, если поставки на внутренний рынок будут недостаточными. Ситуация прошлого года вряд ли повторится, считает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

— В прошлом году, во-первых, не было демпфера, во-вторых, бензин в России был намного дешевле — можно было купить топливо на АЗС и везти на экспорт. Сейчас внутренняя цена более высокая, АЗС уже не работают в убыток, да и разница между западными ценами и российскими с учетом демпфера не такая большая , — сказал он «Известиям».

Тем не менее, по словам эксперта, оптовые цены на внутреннем рынке еще могут пойти вверх вслед за зарубежными. Некоторое подорожание опта может снизить прибыльность АЗС, но не поставит их на уровень убыточности, подчеркнул Сергей Ежов. Эксперт добавил, что дополнительные меры правительства по стабилизации ситуации по топливном рынке могут потребоваться, если мировые цены на нефть превысят $80 за баррель.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает такой сценарий вполне вероятным.

— Если через месяц Саудовская Аравия не продемонстрирует полного восстановления своей инфраструктуры, то цена на сырье может подняться и выше $80 за баррель, — сказал он «Известиям». — Если нефть подскочит до $100 за баррель, защитные механизмы в какой-то момент начнут отказывать, и государству, возможно, придется пойти на снижение акцизов и вернуть их к докризисному показателю. Новое соглашение с нефтяниками в этой ситуации тоже возможно, но оно будет неэффективно без изменения налоговых условий.

Сдержанный рост

На российских розничных ценах подорожание нефти и нефтепродуктов на международном рынке вряд ли скажется, считает Виктор Парно.

— Корреляция между оптовыми и розничными ценами на бензин и дизтопливо довольно низкая. Оптовые цены изменяются ежедневно под влиянием рыночных факторов, а за розничными внимательно следят регулирующие органы, в первую очередь ФАС, — пояснил он.

Другие опрошенные «Известиями» эксперты также считают, что заметного подорожания бензина и дизеля на АЗС в этом году не ожидается.

— Еще в прошлом году было решено, что цены будут расти в пределах инфляции, и нефтяные компании придерживаются этого уровня, — отметил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. — Независимые АЗС также не станут поднимать ценники по сравнению с конкурентами, чтобы не потерять клиентов.

Давление на внутренние топливные цены будет, но некритичное, заявил «Известиям» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

— В России топливный рынок имеет свою специфику — проблем с сырьем нет, а две трети себестоимости составляют налоги. Поэтому рост цены барреля на 10–20% не способен оказать ощутимого давления на производителей, — пояснил эксперт.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев добавил, что повышение стоимости топлива может произойти, но будет очень сдержанным.

В Минэнерго на момент публикации не ответили на запрос «Известий».