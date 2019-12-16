Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет отменен «банковский роуминг». Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 16 декабря.

Он предусматривает, что исчезнет комиссия при переводе между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка, уточняет телеканал «360».

13 декабря в Банке России поддержали закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга» в третьем чтении 10 декабря, сообщает телеканал «Звезда».

О подготовке законопроекта 10 октября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что банки часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры. Председатель правительства счел это недопустимым.

На следующий день глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация уже тестирует новую модель монетизации электронных платежей без межрегиональных комиссий и начнет «раскатывать» ее в 2020 году.

Сейчас комиссия за перевод через отделение Сбербанка в другой регион составляет 1,5% от суммы, но ограничена диапазоном от 30 до 1 тыс. рублей. При переводе через приложение «Сбербанк Онлайн» комиссия составляет 1%, но ограничена 1 тыс. рублей.