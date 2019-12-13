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Центробанк РФ поддержал отмену «банковского роуминга»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Банке России поддержали закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Закон об отмене «банковского роуминга» Госдума приняла в третьем чтении 10 декабря.

Закон предусматривает, что исчезнет комиссия при переводе между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка.

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«Законопроект выравнивает в правах граждан страны вне зависимости от места их проживания. Сокращение издержек потребителей на осуществление переводов — важный вектор развития финансового рынка», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

Переводы между банковскими счетами и банковскими картами физических лиц, открытыми в одном банке, осуществляются через его платежную инфраструктуру без участия третьих лиц, отметили в ЦБ РФ. В том числе без участия платежной системы Банка России, карточных платежных систем, систем денежных переводов и других.

Таким образом, денежный перевод между различными территориальными зонами не приводит к дополнительным издержкам для кредитной организации, подчеркнули в Банке России.

«Подобная услуга не создает для потребителя добавленной стоимости в сравнении с переводом внутри одной территориальной зоны. При этом нарушается равенство прав потребителей, находящихся в различных частях страны, что может рассматриваться как ценовая дискриминация по географическому признаку», — заключили в пресс-службе регулятора.

О подготовке законопроекта 10 октября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что банки часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры. Председатель правительства счел это недопустимым.

На следующий день глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация уже тестирует новую модель монетизации электронных платежей без межрегиональных комиссий и начнет «раскатывать» ее в 2020 году.

Сейчас комиссия за перевод через отделение Сбербанка в другой регион составляет 1,5% от суммы, но ограничена диапазоном от 30 до 1 тыс. рублей. При переводе через приложение «Сбербанк Онлайн» комиссия составляет 1%, но ограничена 1 тыс. рублей.

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