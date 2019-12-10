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Эксперт оценил финансовый ущерб от отмены «банковского роуминга»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Отмена так называемого банковского роуминга лишит банки дополнительного дохода в миллиарды рублей в год, рассказал «Известиям» директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Только Сбербанк зарабатывает на переводах около 18 млрд рублей в год, добавил эксперт.

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Ранее 10 декабря Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка.

Новый закон вынудит банки искать дополнительные источники дохода, полагает Абрамов

«Как известно, банк никогда не будет работать себе в убыток, поэтому вероятно, что могут появиться ограничения по количеству и сумме переводов без комиссии», — сказал эксперт.

Кроме того, банки могут снизить ставку по вкладу или увеличить процентную ставку по кредиту, заключил представитель «БКС Брокер».

Учитывая наличие банков, действующие тарифы которых не соответствуют предлагаемым законопроектом принципам тарифообразования, изменения вступают в силу через 180 дней со дня официального опубликования закона.

Это объяснили необходимостью того, чтобы банки привели свои тарифы в соответствие с устанавливаемыми требованиями на всей территории России.

О подготовке законопроекта 10 октября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что банки часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры. Председатель правительства счел это недопустимым.

На следующий день глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация уже тестирует новую модель монетизации электронных платежей без межрегиональных комиссий и начнет «раскатывать» ее в 2020 году.

Сейчас комиссия за перевод через отделение Сбербанка в другой регион составляет 1,5% от суммы, но ограничена диапазоном от 30 до 1 тыс. рублей. При переводе через приложение «Сбербанк Онлайн» комиссия составляет 1%, но ограничена 1 тыс. рублей.

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