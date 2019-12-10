Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка, называемой «банковским роумингом». Документ, который вносит поправки в закон «О банках и банковской деятельности», размещен на портале Системы обеспечения законодательной деятельности во вторник, 10 декабря.

Закон предусматривает, что исчезнет комиссия при переводе между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка.

«Филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, и переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами, в связи с чем при осуществлении внутрибанковского перевода между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны», — говорится в пояснительной записке к документу.

По этой причине установление комиссий за такие переводы в зависимости от местонахождения получателя перевода в пределах России является межрегиональной дискриминацией потребителя. Закон направлен на то, чтобы это изменить, отмечается в тексте.

Учитывая наличие банков, действующие тарифы которых не соответствуют предлагаемым законопроектом принципам тарифообразования, изменения вступают в силу через 180 дней со дня официального опубликования закона. Это объяснили необходимостью того, чтобы банки привели свои тарифы в соответствие с устанавливаемыми требованиями на всей территории России.

О подготовке этого законопроекта заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании 10 октября. Он отметил, что банки часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры. Председатель правительства счел это недопустимым.

На следующий день глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация уже тестирует новую модель монетизации электронных платежей без межрегиональных комиссий и начнет «раскатывать» ее в 2020 году.

Сейчас комиссия за перевод через отделение Сбербанка в другой регион составляет 1,5% от суммы, но ограничена диапазоном от 30 до 1 тыс. рублей. При переводе через приложение «Сбербанк Онлайн» комиссия составляет 1%, но ограничена 1 тыс. рублей.