СК завершил расследования дела экс-главы Серпуховского района

Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом 16 декабря сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как передает ТАСС, в окончательной редакции Шестуну предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество», «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления», «Незаконная предпринимательская деятельность» и «Получение взятки в особо крупном размере».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сказала Петренко.

Бывший глава Серпуховского района арестован в июне 2018 года. В июле 2019 года ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. В нем говорится о двух эпизодах: выделении земельных участков под строительство торгового центра в деревне Борисово с 2008 по 2014 год и получении взятки на сумму 9,9 млн рублей «за общее покровительство». Сам фигурант не признает свою вину.

По делу проходят еще два фигуранта — бизнесмены Борис Криводубский и Сергей Самсонов, оба объявлены в розыск. В начале марта суд заочно арестовал обоих.

В ходе расследования сотрудники Генпрокуратуры обнаружили у Шестуна автопарк на 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. 565 из них оформлены на подконтрольные бывшему главе района 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц.