Шестуна направили на интенсивную терапию после голодовки в СИЗО

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун направлен на интенсивную терапию после голодовки в СИЗО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСИН в среду, 11 декабря.

Данное решение было принято консилиумом врачей для сохранения жизни и здоровья пациента.

«Из-за длительного отказа от приема пищи подозреваемым Шестуном совместным консилиумом врачей МСЧ 77 ФСИН и врачей гражданской системы здравоохранения принято решение о проведении мероприятий интенсивной терапии, направленных на сохранение жизни и здоровья пациента», — сказано в сообщении.

Интенсивная терапия не подразумевает принудительное питание, подчеркнули в ведомстве. В нее входит динамическое наблюдение за Шестуном врачами. В настоящее время состояние здоровья бывшего главы района оценивается как стабильное.

Отмечается, что ранее прокурор представил справку в Мосгорсуд о состоянии Шестуна. В ней сказано, что при росте 192 см его вес составляет 58 кг.

Александр Шестун был арестован в июне 2018 года. В июле 2019 года ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. В нем говорится о двух эпизодах: выделении земельных участков под строительство торгового центра в деревне Борисово с 2008 по 2014 год и получении взятки на сумму 9,9 млн рублей «за общее покровительство». Сам фигурант не признает свою вину.

По делу проходят еще два фигуранта — бизнесмены Борис Криводубский и Сергей Самсонов, оба объявлены в розыск. В начале марта суд заочно арестовал обоих.

В ходе расследования сотрудники Генпрокуратуры обнаружили у Шестуна автопарк на 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. 565 из них оформлены на подконтрольные бывшему главе района 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

В ноябре Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у Шестуна. В нем заявлено еще 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Всё это оформлено в период с 2006 по 2016 год на 25 физических и 20 юридических лиц.