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Суд заочно арестовал двух фигурантов дела Шестуна

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Басманный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Бориса Криводубского, фигуранта дела экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Криводубский находится в международном розыске.

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Фигуранта арестуют на два месяца после выдачи из другой страны или задержания на территории России, пояснила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ранее суд заочно арестовал еще одного объявленного в международный розыск фигуранта того же дела, предпринимателя Сергея Самсонова.

В феврале Генпрокуратура сообщила, что у Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей. Это в том числе 92 участка, четыре здания, пять квадроциклов, несколько снегоходов, два трактора, погрузчик, катер. Всё это зарегистрировано на физических и юридических лиц, не фигурирующих в деле. Ранее у чиновника обнаружили 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе и автопарк на 22 автомобиля.

Шестуна арестовали в июне 2018 года. По версии следствия, с 2008 по 2014 год чиновник передал в собственность ООО «Центр» четыре земельных участка в районе, не имея на это законных обоснований. Ущерб бюджету составил около 63 млн рублей. Против него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Позже ему предъявили обвинения во взяточничестве на сумму 9,9 млн рублей за покровительство автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта.

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