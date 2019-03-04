В предприятии «Роскосмоса» уволили сотрудника после его слов о «скотобазе»

Дочернее предприятие государственной корпорации «Роскосмос» — ФГУП «Агат» уволило сотрудника Станислава Жаркова, который назвал жителей хрущевок скотобазой. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба компании.

«Руководство… «Агат» поддержало инициативу госкорпорации «Роскосмос», и было принято решение об увольнении сотрудника», — заявили в пресс-службе, которую цитирует ТАСС.

4 марта стало известно, что Станислав Жарков назвал жителей хрущевок скотобазой. Такое мнение он высказал в комментариях в соцсети Facebook в ходе спора по поводу реновации в столице.

После этого комиссия по этике «Роскосмоса» порекомендовала его уволить, посчитав такое заявление не соответствующим «высоким требованиям», предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли.

Позже Жарков извинился за свои слова. Он пояснил, что комментарий о «скотобазе» написал сгоряча, так как устал от бытовых проблем. Жарков подчеркнул, что не хотел никого обидеть.

Изначально сообщалось, что мужчина работает в «Роскосмосе», но позже выяснилось, что он сотрудник «Агата».