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Сотрудник «Роскосмоса» извинился за слова о «скотобазе»

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Фото: facebook.com/Станислав Жарков
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Руководитель отдела нормативно-правового обеспечения госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков извинился за то, что в своем комментарии в соцсети Facebook назвал жителей хрущевок скотобазой.

После того как мнение чиновника попало в СМИ, десятки возмущенных читателей стали комментировать высказывание Жаркова на его странице. В результате сотрудник «Роскосмоса» закрыл аккаунт сообщает 4 марта «РИА Новости».

Позже он ответил в Telegram, что слова о скотобазе написал сгоряча, так как он устал от бытовых проблем. Жарков попросил прощения и отметил, что не хотел никого обидеть.

Темой ранее разразившегося спора в соцсети стала реновация жилфонда в Москве. Сотрудник «Роскосмоса» заявил, что «контингент из хрущевок засрет» квартиры в новых домах за пару лет. Комиссия по этике госкорпорации порекомендовала уволить сотрудника.

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