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Сотрудника «Роскосмоса» рекомендовали уволить после слов о «скотобазе»

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Комиссия по этике госкорпорации «Роскосмос» порекомендовала уволить сотрудника, назвавшего жителей московских хрущевок скотобазой, говорится в понедельник, 4 марта, на сайте российской компании.

«Роскосмос» считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли», — говорится в сообщении.

Представители компании также принесли извинения всем, кого оскорбили слова этого сотрудника.

 

Ранее 4 марта стало известно, что руководитель отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» Станислав Жарков назвал жителей хрущевок скотобазой. Такое мнение он высказал в комментариях в соцсети Facebook в ходе спора по поводу реновации в столице.

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