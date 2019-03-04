Сотрудника «Роскосмоса» рекомендовали уволить после слов о «скотобазе»

Комиссия по этике госкорпорации «Роскосмос» порекомендовала уволить сотрудника, назвавшего жителей московских хрущевок скотобазой, говорится в понедельник, 4 марта, на сайте российской компании.

«Роскосмос» считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли», — говорится в сообщении.

Представители компании также принесли извинения всем, кого оскорбили слова этого сотрудника.

Ранее 4 марта стало известно, что руководитель отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» Станислав Жарков назвал жителей хрущевок скотобазой. Такое мнение он высказал в комментариях в соцсети Facebook в ходе спора по поводу реновации в столице.