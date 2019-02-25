Собянин уволил руководителей управ двух районов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил руководителей управ двух районов столицы. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте мэра в понедельник, 25 февраля.

Речь идет о главах управ районов Дорогомилово и Тропарево-Никулино — Алексее Чепикове и Андрее Обухове. В документе отмечается, что чиновники освобождаются от должности и увольняются с государственной гражданской службы города по собственной инициативе.

Чепиков занимал пост с марта 2017 года. Перед этим он был заместителем руководителя управы Дорогомилово. Обухов занимал должность с октября 2014 года. До этого он работал в структурах жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

28 января Собянин назначил исполняющим обязанности руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции первого заместителя руководителя ведомства Василия Олейника.