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Чиновник Роскосмоса назвал «скотобазой» жителей хрущевок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Руководитель отдела нормативно-правового обеспечения Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой». Такое мнение он высказал в комментариях в соцсети Facebook. 

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Как сообщает mk.ru, темой спора стала реновация. Жарков высказал свое мнение о том, что «контингент из хрущевок засрет» квартиры в новых домах за пару лет. Такое заявление вызвало негодование пользователей и в адрес чиновника тут же посыпались комментарии возмущенных людей.

«Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — ответил Жарков одному из комментаторов. 

По данным издания, ранее Жарков в течение шести лет возглавлял департамент в «Росатоме», а также работал в качестве юриста в Роснано. 

Программа реновации была утверждена в Москве 1 июня 2017 года. Она заключается в расселении и сносе ветхого малоэтажного жилого фонда и последующем строительстве на освободившейся территории новых домов.

Решение об участии дома в программе принимали его жители. По итогам голосования в нее вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м. Таким образом, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

В 2019 году власти Москвы планируют построить для участвующих в программе реновации граждан 20 новых домов.

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