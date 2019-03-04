Чиновник Роскосмоса назвал «скотобазой» жителей хрущевок

Руководитель отдела нормативно-правового обеспечения Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой». Такое мнение он высказал в комментариях в соцсети Facebook.

Как сообщает mk.ru, темой спора стала реновация. Жарков высказал свое мнение о том, что «контингент из хрущевок засрет» квартиры в новых домах за пару лет. Такое заявление вызвало негодование пользователей и в адрес чиновника тут же посыпались комментарии возмущенных людей.

«Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — ответил Жарков одному из комментаторов.

По данным издания, ранее Жарков в течение шести лет возглавлял департамент в «Росатоме», а также работал в качестве юриста в Роснано.

Программа реновации была утверждена в Москве 1 июня 2017 года. Она заключается в расселении и сносе ветхого малоэтажного жилого фонда и последующем строительстве на освободившейся территории новых домов.

Решение об участии дома в программе принимали его жители. По итогам голосования в нее вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м. Таким образом, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

В 2019 году власти Москвы планируют построить для участвующих в программе реновации граждан 20 новых домов.