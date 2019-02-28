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Гособвинение попросило для экс-мэра Нижнего Новгорода 12 лет заключения

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Фото: РИА Новости/Олег Золото
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Сторона гособвинения просит приговорить экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 12 годам лишения свободы с выплатой штрафа в 460,8 млн рублей, сообщает ТАСС.

Бывшего градоначальника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и соучастии в похищении человека. По последнему делу вместе с ним проходят экс-оперуполномоченные Роман Маркеев и Евгений Воронин. Их гособвинение просит приговорить к семи и восьми годам заключения с лишением спецзваний.

Сорокин с 2005 по 2010 год был депутатом городской думы Нижнего Новгорода. Затем его избрали мэром города. В 2016 году он прошел в законодательное собрание Нижегородской области. В декабре 2017 года чиновника задержали по подозрению в махинациях с земельными участками

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